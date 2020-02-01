محافظة جنوبية تحقق إيرادا يفوق 43 مليار ريال كجمارك فقط في عام 2019

السبت 15 فبراير-شباط 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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سجلت إيرادات الجمارك بوادي وصحراء حضرموت اكثر من ٤٣ مليار و ٤٠٠ مليو ريال، العام الماضي بزيادة ١٠ مليارات ريال عن عام 2018م.

وأوضح مدير مكتب الجمارك عاشور قفزان لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن أسباب الزيادة تعود الى جهود الادارة والعاملين على تسهيل وتبسيط الاجراءات الجمركية وتدفق المغتربين خروج نهائي وترسيم سياراتهم والياتهم المصاحبة معهم وزيادة الاستيراد من قبل المستثمرين عبر منفذ الوديعة البري واستمرار الرحلات الجوية بمطار سيئون الدولي واستفادة التجار والمستثمرين من المطار في الاستيراد وخاصة في مجال الادوية الى جانب ترسيم المواطنين لسيارتهم والياتهم بالمكتب وجمرك منفذ الوديعة البري مستغلين فترض تخفيض الرسوم الجمركية.

ولفت الى صدور قرار وزير المالية بشأن تمديد فترة التخفيض لمدة شهرين اعتبار من ١ يناير الجاري وحتى ٢٩ فبراير الجاري.

وأهاب مدير عام الجمارك بكافة المغتربين والمواطنين الذي يرغبون ترسيم سيارتهم والياتهم بسرعة التوجه الى مكتب جمارك وادي وصحراء حضرموت للاستفادة من التخفيضات الإضافية في الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد الأخرى خلال فترة التمديد.