مقاتلات التحالف تدمر غرفة عمليات الحوثيين في صعدة

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دمرت مقاتلات التحالف العربي، غرفة عمليات وقيادة وسيطرة في مديرية حيدان جنوب غرب محافظة صعدة (شمال اليمن)، ولقي كل من داخلها مصرعهم.
وأكدت مصادر ميدانية أن مقاتلات التحالف شنت غارات أخرى على مناطق متفرقة في كل من مديرية رازح وسحار وساقين.
وقالت المصادر إن طيران التحالف شن 3 غارات استهدفت تجمعات لعناصر حوثية ومخازن أسلحة في جبهة رازح لقي على أثرها عدد من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم.
وأضافت المصادر أن مقاتلات التحالف استهدفت بغارات أخرى تجمعات وتحركات عسكرية لميليشيات الحوثي في مديرية سحار ومديرية ساقين.