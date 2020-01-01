السعودية توجه رسالة واضحة لـ إيران

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نفت السعودية اليوم السبت ان تكون قد ارسلت لأيران برسائل سرية او خاصة.
وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم السبت في مؤتمر ميونيخ للأمن أن السعودية لم ترسل أي رسائل خاصة أو سرية إلى إيران.
ًوقال: "رسالتنا لإيران أن تغير سلوكها أولا قبل مناقشة أي شيء آخر".
وأضاف : مهتمون لإيجاد طرق لوقف التصعيد بالمنطقة.
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