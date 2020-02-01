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فوائد مذهلة لن تصدقها لـلموز.. تعرف عليها

السبت 15 فبراير-شباط 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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الموز فاكهة لذيذة موسمية يحبها الجميع الكبار والصغار ولكن يجهل البعض الفوائد العديدة التي يمكن الحصول عليها إذا استمر الإنسان في تناول الموز يوميا وبانتظام.

ما هي فوائد الموز؟

ـ يعالج قرحة المعدة.

ـ يهدئ الأعصاب.

ـ يخفف من حموضة المعدة.

ـ يحمي القلب.

ـ يقلل من التوتر.

ـ يحسن النظر.

ـ يقضى على الإحباط.

ـ يساعد على فقدان الوزن.

ـ يساعد على الإنذار المبكر للسرطان.

ـ يقضي على الإمساك.

 
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