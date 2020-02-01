فوائد مذهلة لن تصدقها لـلموز.. تعرف عليها

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الموز فاكهة لذيذة موسمية يحبها الجميع الكبار والصغار ولكن يجهل البعض الفوائد العديدة التي يمكن الحصول عليها إذا استمر الإنسان في تناول الموز يوميا وبانتظام.
ما هي فوائد الموز؟
ـ يعالج قرحة المعدة.
ـ يهدئ الأعصاب.
ـ يخفف من حموضة المعدة.
ـ يحمي القلب.
ـ يقلل من التوتر.
ـ يحسن النظر.
ـ يقضى على الإحباط.
ـ يساعد على فقدان الوزن.
ـ يساعد على الإنذار المبكر للسرطان.
ـ يقضي على الإمساك.