بعد دعوته للتطبيع.. رد موجع من مذيعة الجزيرة على مستشار بن زايد

السبت 15 فبراير-شباط 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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وجهت الإعلامية اللبنانية غادة عويس ردا موجعا للمستشار السابق لولي عهد أبو ظبي عبد الخالق عبد الله، عقب تدوينة له كتبها عن تثمينه للقاء عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وكتبت عويس على حسابها في تويتر في ردها على مستشار بن زايد : " تقصد مثلما أتى دعم إسرائيل للتمرد الجنوبي٢٢عاما ضد الحكومة السودانية المركزية،ومن ثم العلاقات الدبلوماسية لـ ١٠ سنوات بعد الانفصال، بالاستثمارات والمستثمرين والدعم المالي العاجل وأصلح وضع الجنوب الاقتصادي والمالي المتعثر وخلق وظائف لنحو 7 مليون شاب جنوبي عاطل عن العمل ومنافع أخرى".

وكان عبد الخالق عبد الله قد كتب أيضا : " إذا لقاء البرهان بالإرهابي نتنياهو يساعد على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب ويأتي بالاستثمارات والمستثمرين والدعم المالي العاجل ويصلح وضع السودان الاقتصادي والمالي المتعثر ويخلق وظائف لنحو 7 مليون شاب سوداني عاطل عن العمل ومنافع أخرى فهل أنت مع أم ضد هذا اللقاء؟ الميكرفون لكم".

وقد اثار لقاء البرهان بنتياهو جدلا واسعا، ما دفع البرهان للرد على حالة الغضب بسبب لقائه نتياهو من خلال بيان أصدره مجلس السيادة الانتقالي بالسوادان.

وجاء في رده حينها:" لقاء جمعني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في أوغندا، وقمت بهذه الخطوة من موقع مسؤوليتي بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني، وتحقيق المصالح العليا للشعب".

وأضاف: "أؤكد أن بحث وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل مسؤولية المؤسسات المعنية بالأمر، وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية".