إيران تكشف عن رسالة وصلتها من السعودية بعد مقتل سليماني .. تفاصيل

السبت 15 فبراير-شباط 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن السعودية أرسلت رسالة إلى طهران بعد مقتل القائد العسكري الإيراني.

وأكد ظريف، في تصريحات اليوم السبت على هامش منتدى ميونخ للأمن، "وصلتنا رسالة من السعودية بعد مقتل سليماني وتابعناها وقمنا بالرد عليها ولكن المملكة لم ترد من جانبها مرة أخرى".

وأوضح ظريف أن "رسالة السعودية كان مفادها إننا نريد حوارا قائما على الاحترام مع إيران، وقمنا بالرد على الرسالة بنعم ولكن لم نتلق راد جديدا".

وتابع "كتبنا للسعودية والإمارات والبحرين وعمان لمبادرة سلام في الخليج العربي ولكن بعضهم لم يردوا".

وحول وجول اتصالات سرية بين إيران والسعودية، قال ظريف "لا توجد أي رسائل من المملكة على أي مبادرة سلام"، مضيفا "السعودية والإمارات تريد أن يكون هناك توتر في المنطقة".

وأكد ظريف "هناك دول بمنطقة الخليج استجابت لمبادرة هرمز للسلام التي طرحتها إيران من بينها الكويت والعراق وقطر وعمان".

واغتالت الولايات المتحدة الأمريكية سليماني، قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، بضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وفي الثامن من الشهر نفسه، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة "عين الأسد"، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.