تحذير رسمي من مستحضرات خطرة تباع في الأسواق اليمنية

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أصدرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية اليوم السبت ،بالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية ،ثلاثة تعميمات تحذر فيها من مستحضرات متداوله في الاسواق اليمنية.
التعميمات،طبقا لوكالة سبأ الرسمية ، تضمنت التحذير من استخدام منتج (بي بي) لفرد الشعر ـ امريكي الصنع ـ لاحتوائه على نسبة عالية من مادة الفومالدهيد، تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، حيث يتسبب التعرض لها بنسبة عالية الى مخاطر صحية.
واوصت الهيئة بعدم استخدام المنتج والتخلص من العينات الموجودة.
فيما حذر التعميم الثاني من منتج خاص للعناية بالعيون ( فلورامار اومليشيز) تركي الصنع لاحتوائه على مادة النتروزامين المحضورة والمسببة مخاطر صحية للمستهلك واوصت بعدم استخدامه.
كما حذرت الهيئة من استخدام الكلوزابين والتي تسبب الامساك الناجم عن المادة الفعالة كلوزابين والتي تؤدي الى مضاعفات خطيره في الامعاء تؤدي الة الوفاة ان لم يتم تشخيص وعلاج الامساك باسرع وقت.
واوصت الهيئة ممارسي الرعاية الصحية الاولية الى تقييم وظائف الامعاء قبل وصف الكلوزابين لمرضاهم وعدم وصفه مع ادوية( anticholinergic) المسببة لانخفاض حركة القناة الهضمية وابلاغ المرضى عن مخاطر الامساك ومشاكل الامعاء التي تهدد الحياة ومراقبتهم حول تكرار حركة الامعاء طوال فترة العلاج ومعرفة اعراض المضاعفات المحتملة المرتبطة بضعف حركة الجهاز الهضمي ووصف (ملين) وقائي بالتزامن مع دواء الكوزابين للمرضى الذين يعانون من الامساك وانسداد الأمعاء.
كما اهابت الهيئة بالمرضى شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن تتبعها ومسائلتها.