تصريحات ايرانية تستفز الشرعية والأخيرة تستنكر

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استنكرت الحكومة اليمنية الشرعية، التصريحات الصادرة عن مسؤولين عسكريين إيرانيين حول امتداد محور المقاومة من اليمن إلى لبنان.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن "تصريحات قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد أمير حاجي زادة، ونائب قائد فيلق القدس العميد محمد حجازي لقناة المسيرة التي تبث من الضاحية الجنوبية في بيروت، إعلان إيراني واضح بالتواجد في البحر الأحمر واعتراف رسمي بالمشاركة في القتال على الأرض إلى جانب مليشيا الحوثي".
وأضاف الإرياني، في تغريدات على حسابه في "تويتر"، السبت، أن: "التصريحات الصادرة من قيادات عسكرية إيرانية بارزة، تؤكد ما أشرنا إليه طيلة خمسة أعوام من أن الدعم الإيراني للحوثيين لا يقتصر على تزويدهم بالخبراء والأسلحة النوعية، وإنما بالمشاركة في العمليات القتالية على الأرض".
ولفت إلى أن "التصعيد الأخير يندرج ضمن ما تعتبره إيران انتقاما لمقتل سليماني".
وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بـ" إدانة هذا العدوان الإيراني السافر على اليمن".
وقال إن "العدوان الإيراني راح ضحيته مئات الآلاف من القتلى والجرحى والنازحين في الداخل والخارج، ودمر البنية التحتية، وكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات، وقاد البلد لأسوأ كارثة إنسانية".
ودعا الإرياني، مجلس الأمن الدولي بـ"استخدام كافة الوسائل المتاحة للضغط على النظام الإيراني والحرس الثوري لوقف تدخلاته وسياساته التخريبية في اليمن والمنطقة التي باتت تهدد الأمن والسلم الدوليين".
وكرر وزير الإعلام اليمني، دعوة بلاده إلى "تصنيف ميليشيا الحوثي، حركة إرهابية على غرار باقي الميليشيات الطائفية الإيرانية في العراق ولبنان"وكانت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، والتي تبث من الضاحية الجنوبية في لبنان، نقلت عن قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد أمير حاجي زادة، قوله "اليوم محور المقاومة ليس إيران فحسب بل يمتد من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط ومن أنصار الله في اليمن إلى حزب الله في لبنان".