قائد أركان الجيش اليمني يكشف عن توجه لهيكلة وتطوير هيئة الأركان ويتحدث عن سير العمليات العسكرية وتأهيل القوات البحرية عاجل : التحالف يعلن سقوط طائرة تابعة له في اليمن قائد العسكرية الثالثة يتحدث عن طبيعة الوضع العسكري في صرواح وموقف قوات الشرعية مليشيات الامارات في عدن تسيء للسعودية وتصفها بالإرهاب .. شاهد العميد الهدي: مليشيات الحوثي لم تتقدم شبرا واحدا في الجوف ووجهنا لها ضربات قاسية اعتماد العالم على الأدوية الصينية التهديد الثاني لكورونا قيادات ميليشيات الحوثي تتقاتل السلاح الإيراني المهرّب يواصل تغذية الصراع في اليمن فيروس كورونا: ما أعراضه وكيف تقي نفسك منه؟ الحُديدة تجوع... قلب اليمن الاقتصادي يتوقف عن النبض
أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، عن سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية المقاتلة بمنطقة العمليات في محافظة الجوف اليمنية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن إحدى الطائرات سقطت بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة الجوف اليمنية، بحسب وكالة واس السعودية.
وأوضح العقيد المالكي أنه "عند الساعة 23:45، من مساء يوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2020م، سقطت طائرة مقاتلة من نوع "تورنيدو" تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني".
وكان المتحدث العسكري باسم مليشيات الحوثي يحيى سريع قال يوم الجمعة إن الحوثيين أسقطوا طائرة حربية من طراز تورنيدو تابعة ”للتحالف في سماء محافظة الجوف.
وذكر أن الطائرة الحربية أُسقطت بصاروخ جو-أرض متقدم.