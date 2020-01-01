عاجل : التحالف يعلن سقوط طائرة تابعة له في اليمن

السبت 15 فبراير-شباط 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، عن سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية المقاتلة بمنطقة العمليات في محافظة الجوف اليمنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن إحدى الطائرات سقطت بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة الجوف اليمنية، بحسب وكالة واس السعودية.

وأوضح العقيد المالكي أنه "عند الساعة 23:45، من مساء يوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2020م، سقطت طائرة مقاتلة من نوع "تورنيدو" تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني".

وكان المتحدث العسكري باسم مليشيات الحوثي يحيى سريع قال يوم الجمعة إن الحوثيين أسقطوا طائرة حربية من طراز تورنيدو تابعة ”للتحالف في سماء محافظة الجوف.

وذكر أن الطائرة الحربية أُسقطت بصاروخ جو-أرض متقدم.