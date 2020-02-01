قائد العسكرية الثالثة يتحدث عن طبيعة الوضع العسكري في صرواح وموقف قوات الشرعية

السبت 15 فبراير-شباط 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي، أن قوات الجيش تسيطر على مواقع استراتيجية في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب.

وقال اللواء الحبيشي في تصريح لصحيفة “26 سبتمبر”، ” أبطال قواتنا المسلحة يسيطرون على مواقع حاكمة في جبهة صرواح، مؤكدا أن السيطرة على تلك المواقع تؤثر على العدو وخطوط إمداده.

وأضاف “قوات الجيش تحقق تقدمات مستمرة في الجبهة، والمليشيا تتكبد قتلى وجرحى في صفوفها، ولا تزال جثثهم متناثرة في الجبال”.

وأشاد قائد المنطقة العسكرية الثالثة بالروح المعنوية التي يتحلى بها أبطال القوات المسلحة، “التي تعانق السماء”، مثمنا تضحياتهم في سبيل تحرير اليمن من دنس المليشيا الحوثية المتمردة واستعادة الدولة المسلوبة.