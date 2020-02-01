قائد أركان الجيش اليمني يكشف عن توجه لهيكلة وتطوير هيئة الأركان ويتحدث عن سير العمليات العسكرية وتأهيل القوات البحرية عاجل : التحالف يعلن سقوط طائرة تابعة له في اليمن قائد العسكرية الثالثة يتحدث عن طبيعة الوضع العسكري في صرواح وموقف قوات الشرعية مليشيات الامارات في عدن تسيء للسعودية وتصفها بالإرهاب .. شاهد العميد الهدي: مليشيات الحوثي لم تتقدم شبرا واحدا في الجوف ووجهنا لها ضربات قاسية اعتماد العالم على الأدوية الصينية التهديد الثاني لكورونا قيادات ميليشيات الحوثي تتقاتل السلاح الإيراني المهرّب يواصل تغذية الصراع في اليمن فيروس كورونا: ما أعراضه وكيف تقي نفسك منه؟ الحُديدة تجوع... قلب اليمن الاقتصادي يتوقف عن النبض
قال قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي، أن قوات الجيش تسيطر على مواقع استراتيجية في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب.
وقال اللواء الحبيشي في تصريح لصحيفة “26 سبتمبر”، ” أبطال قواتنا المسلحة يسيطرون على مواقع حاكمة في جبهة صرواح، مؤكدا أن السيطرة على تلك المواقع تؤثر على العدو وخطوط إمداده.
وأضاف “قوات الجيش تحقق تقدمات مستمرة في الجبهة، والمليشيا تتكبد قتلى وجرحى في صفوفها، ولا تزال جثثهم متناثرة في الجبال”.
وأشاد قائد المنطقة العسكرية الثالثة بالروح المعنوية التي يتحلى بها أبطال القوات المسلحة، “التي تعانق السماء”، مثمنا تضحياتهم في سبيل تحرير اليمن من دنس المليشيا الحوثية المتمردة واستعادة الدولة المسلوبة.