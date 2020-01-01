مليشيات الامارات في عدن تسيء للسعودية وتصفها بالإرهاب .. شاهد

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تظاهر العشرات من انصار ما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات امام مقر التحالف العربي في العاصمة عدن مرددين هتافات مسيئة للسعودية.
وقالت مصادر محلية لـ«مأرب برس» ان انصار الانتقالي تظاهروا امام مقر التحالف بالبريقة الذي تقوده السعودية وهتفوا ضد المملكة ووصفوها بالارهاب.
وتدوال ناشطون تسجيل مصور لعناصر الانتقالي وهي تسيء للسعودية بعبارات مثل « يا سعودي ياكذاب انت داعم للارهاب» ،كما رفعوا اعلام الانفصال.
يأتي هذا بعد حملة تحريض واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،ضد المملكة من قيادات وناشطين محسوبين على الانتقالي وموالين للامارات.
ويتزامن هذا التصعيد مع انتهاء المدة الزمنية لتنفيذ اتفاق الرياض وعرقلة الانتقالي الذي تسبب في افشال الاتفاق دون تحقيق اي تقدم في تنفيذ بنوده .
كما يرتبط التصعيد الاخير للانتقالي باعلان الامارات عودة قواتها من اليمن قبل يومين، وتولت السعودية منذ فترة قصيرة مهام قيادة التحالف بعدن بدلا عن الامارات التي ارتكبت جرائم وانتهاكات خطيرة في عدن والجنوب عموما .