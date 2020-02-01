العميد الهدي: مليشيات الحوثي لم تتقدم شبرا واحدا في الجوف ووجهنا لها ضربات قاسية

السبت 15 فبراير-شباط 2020 الساعة 12 مساءً / مأرب برس - متابعات

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أكد قائد عمليات المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن علي محسن الهدي، أن قوات الجيش الوطني مسنودة برجال القبائل وتحالف دعم الشرعية وجهت ضربات قوية وقاسية لمليشيات الحوثي الإنقلابية خلال اليومين الماضيين، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وقال العميد الهدي، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن المليشيات الحوثية "لم تتقدم شبراً واحد في محافظة الجوف وأن المعارك لا تزال مستمرة على حدود المنطقة العسكرية السابعة في جبال الجرشب ويام التابعة لمديرية نهم".

مؤكداً أن أبطال الجيش والمقاومة الشعبية كسروا شوكة المليشيات وأجبروها على التراجع مخلفة جثث قتلاها التي تملأ الشعاب والوديان. وأشار إلى أن مليشيات الحوثي لجأت إلى اختلاق انتصارات وهمية في وسائلها الإعلامية للتغطية على خسائرها المهولة في محافظة الجوف.

وأكد العميد الهدي، أن قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية السادسة تتمتع بجاهزية قتالية عالية وتحقق انتصارات ومكاسب ميدانية كل يوم في جبهات حام والغيل والمصلوب وكافة جبهات الجوف.

معبّراً عن شكره للأشقاء في تحالف دعم الشرعية على دعمهم وإسنادهم القوي لأبطال الجيش الوطني خلال المعارك، مشيداً "بالدور الكبير للطيران الذي ساهم في حسم المعركة لصالح قواتنا"