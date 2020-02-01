قيادات ميليشيات الحوثي تتقاتل

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وصل الصراع بين أجنحة الحوثي أشدّه في الحديدة، إذ تطوّر إلى الاقتتال.
ونقلت صحيفة البيان الإماراتية عن مصادر محلية القول إ نّ الصراع على النفوذ والإيرادات بين محافظ الحديدة محمد عايش قحيم، والمشرف الأمني والعسكري، أبو علي الكحلاني، تطور لحد الاقتتال، إذ لقي نجل قحيم واثنان من مرافقيه مصرعهم على يد مرافقي الكحلاني، فيما استدعى مسؤول كبير في الميليشيا قحيم إلى صنعاء وأهانه، قبل أن يسمح له بالعودة إلى الحديدة ووضعه بعدها قيد الإقامة الجبرية في منزله.