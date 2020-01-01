السلاح الإيراني المهرّب يواصل تغذية الصراع في اليمن

السبت 15 فبراير-شباط 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-العرب

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أظهرت مصادرة البحرية الأميركية لشحنة أسلحة إيرانية في بحر العرب كانت في طريقها إلى جماعة الحوثي المتمرّدة في اليمن، أنّ إيران تواصل تغذية الصراع في البلد وإطالة أمده في وقت تعمل فيه الأمم المتحدة بمساندة قوى إقليمية ودولية على إيجاد مخرج سلمي ينهي الحرب الدائرة منذ أكثر من خمس سنوات.

وقالت البحرية الأميركية في بيان إنها صادرت مئة وخمسين صاروخا إيرانيا على متن سفينة ببحر العرب وجملة من المعدات العسكرية الأخرى “كانت في طريقها إلى الحوثيين باليمن مما يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يحظر توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى جماعة الحوثي”.

ومن جهته قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة، إنّ عدد ما صادرته قوات بلاده في بحر العرب من صواريخ إيرانية مهرّبة يتجاوز 350 صاروخا إضافة إلى أسلحة أخرى كانت مرسلة إلى الحوثيين في اليمن.

وغرّد بومبيو على حسابه الشخصي بتويتر قائلا “هذا مثال آخر على أنّ إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، تواصل تحدي مجلس الأمن الدولي”.

وأضاف “نرفض العنف الإيراني، ونطالب أن تتصرف الأمم المتحدة وتقوم بتجديد حظر الأسلحة على إيران”.

وتستخدم إيران اليمن كورقة في صراعها الأشمل ضدّ خصومها الإقليميين والدوليين وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والولايات المتّحدة.

وتعمل عن طريق وكلائها الحوثيين على إيجاد موطئ قدم لها في البلد ذي الموقع الاستراتيجي المجاور للسعودية من جهة، والمشرف على ممرّ بحري شديد الأهمية لحركة التجارة الدولية، من جهة مقابلة.

ونجحت إيران على مدى السنوات الماضية في إيصال أسلحة نوعية للحوثيين ما مكّنهم من مواصلة الحرب طول هذه المدّة وتوسيع دائرة تهديدهم لتشمل العمق السعودي وحركة الملاحة الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

ويعتبر مراقبون أنّ لإيران مسؤولية مباشرة في تعطيل إطلاق عملية سلام جادّة في اليمن من خلال تشجيعها الحوثيين على التشدّد في مواقفهم وحثّهم على مواصلة الصراع وتمكينهم من وسائل خوضه.

وأوضحت البحرية الأميركية في بيانها أنّ بحّارة السفينة نورماندي صعدوا الأحد الماضي إلى سفينة شراعية في بحر العرب حيث عثروا على عدد من الصواريخ الموجّهة المضادة للدبابات من طراز دهلاوية وهو تقليد إيراني للصاروخ الروسي كورنيت.

وأضاف البيان أنّ مكوّنات الأسلحة الأخرى المصادرة من السفينة الشراعية هي من تصميم وتصنيع إيراني وتشمل ثلاثة صواريخ إيرانية سطح جو وأجهزة تصوير حراري ومكونات إيرانية لعتاد بحري وجوي مسير.

ويشهد اليمن حاليا تصعيدا في القتال بين ميليشيا الحوثي والقوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا على العديد من الجبهات، وذلك بعد فترة تهدئة نسبية دار الحديث خلالها بكثافة عن جهود مدعومة أمميا وإقليميا ودوليا لإيجاد مخرج سلمي للصراع اليمني.