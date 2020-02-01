أمريكي يسمي بناته على أسماء الحشيش.. ويحصد أكثر من 100ألف إعجاب على تويتر

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لا بد أنهم قد اتخذوا القرار باسترخاء على أريكة وهم يدخنون الماريوانا، فهذه الفكرة لا تخطر على بال أحد.
رواد موقع تويتر في الولايات المتحدة تبادلوا في الايام الأخيرة تغريدة مثيرة للجدل حول أب وأم قاما بتسمية بناتهم على أوصاف القنب الهندي(الحشيش). الزوجان اختارا اسم “سي تيفا” للابنة الأولى واسم “انديكا” للثانية، وهما من انواع نبات القنب المخدر. وقد حصدت التغريدة “المحبوبة” على أكثر 100 ألف أشارة اعجاب خلال أيام وأعاد نشرها أكثر من 18 ألف مُغرد.