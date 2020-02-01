تلفزيون المسيرة: الحوثيون يسقطون طائرة حربية تابعة للتحالف

السبت 15 فبراير-شباط 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- رويترز

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نقل تلفزيون المسيرة التابع لحركة الحوثي اليمنية عن المتحدث العسكري باسم الحركة يحيى سريع قوله يوم الجمعة إن الحوثيين أسقطوا طائرة حربية من طراز تورنيدو تابعة ”للتحالف في سماء محافظة الجوف.

وذكر المتحدث أن الطائرة الحربية أُسقطت بصاروخ جو-أرض متقدم. ولم ترد بعد معلومات بشأن حالة الطاقم ولم يرد تأكيد من التحالف الذي تقوده السعودية الذي يقاتل الحوثيين المتحالفين مع إيران.