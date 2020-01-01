أردوغان يتعهد بدعم باكستان ويتناول كشمير تلفزيون المسيرة: الحوثيون يسقطون طائرة حربية تابعة للتحالف الخارجية الأميركية: إيران تتحدى مجلس الأمن بتهريبها أسلحة للحوثيين الدول المانحة تلوح بوقف المعونات لليمن الحوثيون ينغصون حياة سكان صنعاء.. حتى جولات الشوارع أغلقوها رغم إعلان تيليمن عودته.. لايزال الإنترنت ضعيفا في اليمن ارتفاق اعداد وفيات كورونا في الصين إلى 1380شخصا كواليس وقوف دحلان وراء الاغتيالات باليمن وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الكشف عن وصية سليماني.. وجه رسائل للداخل والخارج
قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الجمعة، إن طهران تتحدى مجلس الأمن بتهريبها أسلحة للحوثيين، مطالباً بتحرك دولي لتجديد حظر الأسلحة المفروض عليها والذي ينتهي قريبا.
وقال بومبيو في تغريدة على حسابه في "تويتر":إن اعتراض أسلحة من إيران في طريقها للحوثيين دليل على أنها أكبر دولة راعية للإرهاب. وأضاف"البحرية الأميركية اعترضت 385 صاروخا إيرانيا الصنع ومكونات أسلحة أخرى في طريقها إلى الحوثيين باليمن. مثال آخر على مواصلة إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم في تحديها لمجلس الأمن الدولي".
وتابع "يجب على العالم أن يرفض عنف إيران ويتحرك الآن لتجديد حظر الأسلحة المفروض عليها والذي ينتهي قريبا". وأعلن الجيش الأميركي، الخميس، أن سفينة تابعة للبحرية الأميركية صادرت أسلحة "من تصميم وتصنيع إيراني" تشمل أكثر من 150 صاروخا موجها مضادا للدبابات و3 صواريخ إيرانية سطح جو. وتابع الجيش في بيان أن بحارة السفينة نورماندي اعتلوا سفينة شراعية في بحر العرب يوم الأحد الماضي.