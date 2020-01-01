الخارجية الأميركية: إيران تتحدى مجلس الأمن بتهريبها أسلحة للحوثيين

السبت 15 فبراير-شباط 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الجمعة، إن طهران تتحدى مجلس الأمن بتهريبها أسلحة للحوثيين، مطالباً بتحرك دولي لتجديد حظر الأسلحة المفروض عليها والذي ينتهي قريبا.

وقال بومبيو في تغريدة على حسابه في "تويتر":إن اعتراض أسلحة من إيران في طريقها للحوثيين دليل على أنها أكبر دولة راعية للإرهاب. وأضاف"البحرية الأميركية اعترضت 385 صاروخا إيرانيا الصنع ومكونات أسلحة أخرى في طريقها إلى الحوثيين باليمن. مثال آخر على مواصلة إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم في تحديها لمجلس الأمن الدولي".

وتابع "يجب على العالم أن يرفض عنف إيران ويتحرك الآن لتجديد حظر الأسلحة المفروض عليها والذي ينتهي قريبا". وأعلن الجيش الأميركي، الخميس، أن سفينة تابعة للبحرية الأميركية صادرت أسلحة "من تصميم وتصنيع إيراني" تشمل أكثر من 150 صاروخا موجها مضادا للدبابات و3 صواريخ إيرانية سطح جو. وتابع الجيش في بيان أن بحارة السفينة نورماندي اعتلوا سفينة شراعية في بحر العرب يوم الأحد الماضي.