ارتفاق اعداد وفيات كورونا في الصين إلى 1380شخصا

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أعلنت السلطات الصينية الجمعة، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 1380 شخصا واصابة 63815 ألف حالة ،ومغادرة 6723 شخصا المستشفيات بعد شفائهم من الفيروس. وكانت قد اعلنت سلطات إقليم خوبي بؤرة تفشي فيروس كورونا في الصين، بارتفاع عدد وفيات الفيروس إلى 116 واصابة 52 ألف حالة.