وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

السبت 15 فبراير-شباط 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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بحث وزير الخارجية محمد الحضرمي،امس، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كلفرلي ،العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والدور البريطاني في حل الأزمة في اليمن وتعزيز التعاون في المجال الإنساني.

وتطرق وزير الخارجية خلال اللقاء الذي عقد على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للامن ، الى تعمد مليشيا الحوثي المدعومة ايرانياً عرقلة جهود تحقيق السلام من خلال تصعيدها العسكري كما حدث مؤخرا في نهم. وجدد الوزير الحضرمي حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتيسير جهود العمل الإنساني والتخفيف من تبعات الكارثة الإنسانية التي تسبب بها الانقلابيون الحوثيون من خلال حربهم العبثية على الشعب اليمني..

مشيراً الى انتهاكات مليشيا الحوثي في الجانب الإنساني وعرقلتها لأعمال الإغاثة في اليمن بشكل ممنهج مما قد يتسبب في خفض أو قطع المساعدات الإنسانية..داعياً الى إدانة سلوك المليشيا وممارسة الضغوط عليها لوقف ذلك النهج.

وقال الحضرمي"أن استمرار مليشيا الحوثي في رفض وصول الفريق الأممي للخزان النفطي صافر لتقييم الأضرار وإجراء الإصلاحات اللازمة له يعد تهديداً بيئياً خطيراً يستدعي إدانة المليشيا وتجنيب اليمن والمنطقة حدوث كارثة بيئية".

من جانبه أكد الوزير البريطاني حرص بلاده على احلال السلام والامن الاستقرار في اليمن وتقديم الدعم اللازم لتحقيق ذلك. حضر اللقاء سفير بلادنا لدى برلين الدكتور يحيى الشعيبي، ومسؤول اوروبا في وزارة الخارجية المستشار مجيب عثمان.