حسن نصر الله يفجّر أسرارا وسخرية حول سليماني

السبت 15 فبراير-شباط 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 168

كشف أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصرالله، أن قائد فيلق القدس بالحرس الإيراني، قاسم سليماني، الذي اغتالته طائرات أمريكية في العراق الشهر الماضي، كان له فضل كبير ببناء القوة الصاروخية التي يمتلكها الحزب.

وأشار نصرالله إلى أن سليماني كان "شخصية جامعة، ولديه فهم عميق وقوي للمسائل السياسية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى المسائل العسكرية والأمنية وأمور أخرى". بحسب ما قاله في مقابلة مع وكالة "يونيوز" الإيرانية.

وشدد على أن سليماني كان في مقدمة الخطوط التي حاربت تنظيم الدولة، في سوريا والعراق، على عكس ما يفعله الجنرالات عادة.

في سياق متصل، أثار نصرالله موجة من السخرية على مواقع التواصل، بعد أن قال إن حوارا فرضيا غريبا جرى بينه وبين ملك الموت، كان يطالبه فيه "أن يأخذه" بدلا من سليماني.

ونقلت "يونيوز" عن نصر الله قوله: "قبل موت سليماني، وبعد انتهائي من الصلاة في جلسة تعقيب، خطر في بالي أن ملك الموت جاء إليّ وقال أنا ذاهب لأقبض روح قاسم سليماني، لكن الله سبحانه وتعالى جعل استثناء وقال لي: اذهب إلى فلان وقل له هناك خيار آخر لتأجيل قبض روح قاسم سليماني، وهو أن نقبض روحك".

ويواصل نصر الله قائلا: "أنا في ظل هذه الفرضية كنت أفكر في نفسي، ماذا أقول لملك الموت؟ أقول له: أنت خذني أنا واترك الحاج قاسم سليماني".

حديث نصر الله دفع نشطاء لإطلاق هاشتاق #ملك_الموت، وعبروا من خلاله عن سخريتهم من حديثه.