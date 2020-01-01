انجاز جديد لقوات الأمن الخاصة بمأرب

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ضبطت قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب 768 كيلو حشيش في ثلاث عمليات متفرقة خلال شهر يناير للعام الجاري كانت في طريقها الى مليشيا الحوثي.
وقال الرائد عبد الله السعيدي ضابط أمن القوات الخاصة بمأرب لموقع "وزارة الداخلية": ان نجاح النقاط الأمنية في ضبط هذه الكميات جاء بالتعاون المواطنين، بالإضافة الى الخبرة والمهارات الاحترافية التي وصل اليها رجال الأمن في كشف وسائل التهريب المتعددة والمعقدة التي تستخدمها المليشيا.
وأضاف السعيدي ان عمليات التهريب هذه تكشف عن مدى اصرار مليشيا الحوثي على هدم ودمار المجتمع واغراقه بسموم الممنوعات وقتل ابناء الشعب وتدمير حاضر ومستقبل الوطن.
الجدير بالذكر انه تم اتلاف اكثر من ٣ طن من الحشيش كانت الاجهزة الامنية قد ضبطته خلال الربع الاخير من العام الماضي.