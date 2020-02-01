احد أشهر وزراء أمريكيا يعلن : تغريدات ترامب تجعل أدائي مهامي أمرا مستحيلا

السبت 15 فبراير-شباط 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أعرب وزير العدل الأمريكي بيل بار، في مقابلة نشرت الخميس، عن أسفه للتغريدات التي ينشرها الرئيس دونالد ترامب والتي تجعل أداءه مهامه الوزارية “أمرا مستحيلا”.

وقال بار الذي يُشتبه في أنّه أمر هذا الأسبوع، بناء على طلب الرئيس، المدّعين العامّين بتخفيض العقوبات التي طلبوا إنزالها بروجر ستون، صديق ترامب، “أنا سعيد لأنّ الرئيس لم يطلب منّي أبداً التدخّل بأيّ شكل من الأشكال في قضية جنائية”، قبل أن يضيف أنّ تغريدات الرئيس وتصريحاته “تجعل أدائي وظيفتي أمراً مستحيلاً”.