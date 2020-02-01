آخر الاخبار

حسن نصر الله يفجّر أسرارا وسخرية حول سليماني انجاز جديد لقوات الأمن الخاصة بمأرب أركان محور «الجوف» يُحيي هبة القبائل ويؤكد:مستمرون في تطهير الوطن من دنس «الحوثي» بعد الإمارات.. فيروس "كورونا" يصل دولة عربية ثانية حملة«حوثية»على خطى داعش ضد محلات بيع الورود بـ«صنعاء» العثور على نوع جديد من ديناصورات آكلة اللحوم وزارة الأوقاف.. تدشن موسم الحج وترد على محافظ جنوبي إلغاء 7000 حفل زفاف ..لهذا السبب الكشف لأول مرة عن لقاء جمع وفد حوثي بالرئيس ”علي ناصر“ في 2014 والأخير يشبه ”اتفاق الرياض“ باتفاق ”أوسلو“ يؤكد ”طلبت من هادي العودة والحل في اقليمين“ التفجيرات تهز مخازن أسلحة الحوثيين واللواء أمين العكيمي يتفقد الخطوط الامامية لجبهات الجوف

احد أشهر وزراء أمريكيا يعلن : تغريدات ترامب تجعل أدائي مهامي أمرا مستحيلا

السبت 15 فبراير-شباط 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 256

 

 

أعرب وزير العدل الأمريكي بيل بار، في مقابلة نشرت الخميس، عن أسفه للتغريدات التي ينشرها الرئيس دونالد ترامب والتي تجعل أداءه مهامه الوزارية “أمرا مستحيلا”.

وقال بار الذي يُشتبه في أنّه أمر هذا الأسبوع، بناء على طلب الرئيس، المدّعين العامّين بتخفيض العقوبات التي طلبوا إنزالها بروجر ستون، صديق ترامب، “أنا سعيد لأنّ الرئيس لم يطلب منّي أبداً التدخّل بأيّ شكل من الأشكال في قضية جنائية”، قبل أن يضيف أنّ تغريدات الرئيس وتصريحاته “تجعل أدائي وظيفتي أمراً مستحيلاً”.

إقراء أيضاً
حسن نصر الله يفجّر أسرارا وسخرية حول سليماني
بعد الإمارات.. فيروس "كورونا" يصل دولة عربية ثانية
الكشف عن مخطط أماراتي لسحب البساط من تحت تركيا في سوريا
قرار جديد من الملك سلمان يقر استحداث مجلس مهم... تفاصيل
صدمة جديدة لمصر.. دولة جديدة تشيد سدًا عملاقًا على نهر النيل
السعودية تكشف حقيقة الترتيب لعقد لقاء بين ولي العهد ونتنياهو
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس