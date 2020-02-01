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أركان محور «الجوف» يُحيي هبة القبائل ويؤكد:مستمرون في تطهير الوطن من دنس «الحوثي»

السبت 15 فبراير-شباط 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - متابعات
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أكد أركان محور الجوف العميد صادق العكيمي اليوم الجمعة أن مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، تتكبد خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في جبهات محافظة الجوف المختلفة.

  

ونقل موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت"عن العميد العكيمي قولة: مهما حشدت المليشيا الحوثية لن تجني سوى الموت لعناصرها ".

 

وأضاف "مستمرون في تحرير الوطن حتى آخر شبر من ، وتطهيره من دنس الحوثي ومليشياته الإجرامية، ونبشر الشعب اليمني بأننا ثابتون ولن نحيد أو نميل وأن معنوياتنا لن تتزعزع قيد أنملة".

 

وحيا أركان محور الجوف موقف قبائل الجوف "التي هبت ووقفت إلى جانب أبطال القوات المسلحة " ، مثمنا دور تحالف دعم الشرعية المساند لقوات الجيش في معاركها ضد المليشيا المتمردة.

  
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