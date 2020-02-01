حسن نصر الله يفجّر أسرارا وسخرية حول سليماني انجاز جديد لقوات الأمن الخاصة بمأرب أركان محور «الجوف» يُحيي هبة القبائل ويؤكد:مستمرون في تطهير الوطن من دنس «الحوثي» بعد الإمارات.. فيروس "كورونا" يصل دولة عربية ثانية حملة«حوثية»على خطى داعش ضد محلات بيع الورود بـ«صنعاء» العثور على نوع جديد من ديناصورات آكلة اللحوم وزارة الأوقاف.. تدشن موسم الحج وترد على محافظ جنوبي إلغاء 7000 حفل زفاف ..لهذا السبب الكشف لأول مرة عن لقاء جمع وفد حوثي بالرئيس ”علي ناصر“ في 2014 والأخير يشبه ”اتفاق الرياض“ باتفاق ”أوسلو“ يؤكد ”طلبت من هادي العودة والحل في اقليمين“ التفجيرات تهز مخازن أسلحة الحوثيين واللواء أمين العكيمي يتفقد الخطوط الامامية لجبهات الجوف
أكد أركان محور الجوف العميد صادق العكيمي اليوم الجمعة أن مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، تتكبد خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في جبهات محافظة الجوف المختلفة.
ونقل موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت"عن العميد العكيمي قولة: مهما حشدت المليشيا الحوثية لن تجني سوى الموت لعناصرها ".
وأضاف "مستمرون في تحرير الوطن حتى آخر شبر من ، وتطهيره من دنس الحوثي ومليشياته الإجرامية، ونبشر الشعب اليمني بأننا ثابتون ولن نحيد أو نميل وأن معنوياتنا لن تتزعزع قيد أنملة".
وحيا أركان محور الجوف موقف قبائل الجوف "التي هبت ووقفت إلى جانب أبطال القوات المسلحة " ، مثمنا دور تحالف دعم الشرعية المساند لقوات الجيش في معاركها ضد المليشيا المتمردة.