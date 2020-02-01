الجمعة 14 فبراير-شباط 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت مصر، الجمعة، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا الجديد" في البلاد، لتصبح ثاني دولة عربية يصل إليها الفيروس القاتل بعد الإمارات، التي أعلنت سابقاً عن ثماني حالات.

وقالت وزارة الصحة المصرية، بحسب التلفزيون الرسمي المصري، إنها تمكنت من اكتشاف أول حالة شخص أجنبي مصاب بفيروس "كورونا" بفضل الخطة الاحترازية الوقائية التي تطبقها الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها، وجاءت نتيجتها إيجابية للفيروس، ولكن بدون ظهور أي أعراض مرضية.

وأضافت أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحياً والاطمئنان عليه.

وأوضحت أن الحالة حاملة للفيروس ولا يظهر عليها أي أعراض، وحالته مستقرة تماماً.

وقالت الوزارة إنه تم اتخاذ إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة؛ من خلال إجراء التحاليل اللازمة والتي جاءت سلبية للفيروس، كما تم عزلهم ذاتياً في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يوماً "فترة حضانة المرض".

وكانت دراسة بحثية فرنسية نشرت نتائجها الثلاثاء الماضي (11 فبراير)، كشفت أن أكثر الدول الأفريقية عرضة لتفشي فيروس "كورونا" المستجد هي مصر والجزائر وجنوب أفريقيا، وذلك بناءً على علاقات هذه الدول بالصين وضعف استعداداتها الطبية.

ولا يزال فيروس كورونا المستجد يثير الرعب حول العالم، بعدما وصل عدد ضحاياه إلى 1384 وفاة، وأكثر من 64 ألف مصاب، أغلبهم في الصين.

ويُعتقد أن الفيروس ظهر أولاً في أواخر ديسمبر الماضي، بمدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لقضاء عطلة رأس السنة القمرية، في يناير الماضي.

بدوره أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الثلاثاء الماضي، إطلاق اسم "COVID-19" على المرض الذي يسببه فيروس "كورونا" المستجد، في محاولة لوضع حد للتأثير الذي يوسم أماكن أو حيوانات بأمراض بعينها.