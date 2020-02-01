حملة«حوثية»على خطى داعش ضد محلات بيع الورود بـ«صنعاء»

الجمعة 14 فبراير-شباط 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - متابعات

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أقدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الجمعة، على إغلاق عددا من محلات بيع الورود الحمراء في العاصمة صنعاء.

ونقلت قناة"يمن شباب" عن مواطنون، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية أغلقت بعض المحلات التجارية، واختطفت عددا من ملاكها؛ بحجة قيامهم ببيع الورود الحمراء؛ للاحتفال بما يسمى ‎عيد_الحب، الذي يصادف اليوم الرابع عشر من شهر فبراير الجاري.

وأشار المواطنون إلى أن ميليشيا الحوثي كثفت من انتشار عناصرها المسلحة في الأماكن العامة وبعض الأسواق التجارية وذلك بهدف قمع المواطنين من الاحتفال بعيد الحب العالمي.

وخلال الفترة الماضية عمدت الميليشيات الحوثية إلى التضييق على المواطنين، في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها تحت مسميات عديدة ومحاولة يائسة لاستخدام الدين بصورة نمطية قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية.

ومنذ سيطرة الميليشيات الحوثية على العاصمة عمدت الميليشيات إلى التضييق على الحريات وقمع المواطنين تحت مبررات واهية، بالإضافة إلى إغلاق عدد من المقاهي والمنتجعات السياحية؛ عوضًا عن شنها حملة ضد النساء والقيام بحرق ومصادرة أحزمة البالطوهات النسائية، ومؤخرا القيام بحلق شعر رؤوس الأطفال والشباب بطريقة داعشية.