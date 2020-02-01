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العثور على نوع جديد من ديناصورات آكلة اللحوم

الجمعة 14 فبراير-شباط 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات
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عثر علماء المتحجرات في باتاغونيا بالأرجنتين على بقايا نوع جديد من الدينوصورات آكلة اللحوم عاش قبل 90 مليون سنة.

وتفيد وكالة النهوض بالعلم التابعة لجامعة لا ماتانزا الوطنية، بأن علماء المتحجرات اكتشفوا الفك العلوي لهذا الديناصور وفيه عدد من الأسنان ومعه أضلاع الرقبة التي قد تكون غضاريف متحجرة، وجزء من الحوض والذيل.

وتضيف الوكالة، عثر على هذا النوع في محافظة ريو نيغرو وأطلق عليه اسم

Tralkasaurus cuyi ويعني الجزء الأول بلغة مابوتشي (الزواحف الرعدية) والجزء الثاني يشير إلى هضبة إل كوي، التي عثر عليه فيها.

ووفقا لتقديرات العلماء، كان حجم هذا الديناصور أصغر بكثير من أقرانه التي تسير على ساقين، حيث لا يتجاوز طوله أربعة أمتار، وجنسه ذكر قصير الرقبة، في كل قدم أربعة مخالب.

وتكمن أهمية هذا الاكتشاف في أن هذا النوع يسمح بمعرفة الحياة البيئية للديناصورات آكلة اللحوم والديناصورات العاشبة، التي يحتمل أن ديناصور

Tralkasaurus cuyi كان يتغذى عليها.

 
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