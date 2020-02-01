وزارة الأوقاف.. تدشن موسم الحج وترد على محافظ جنوبي

الجمعة 14 فبراير-شباط 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 236

دشنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، التسجيل لموسم الحج الجديد للعام الجاري 1441هـ.

وفي بلاغ صحفي، حصل موقع مأرب برس " على نسخة منه، نفت وزارة الأوقاف أن تكون قد عملت على توزيع حصص للمحافظات، مؤكدة على أنها تعمل ضمن قانون الحج والعمرة المعمول به منذ العام2000م، والذي يقضي بتخويل وكالات السفريات والحج بعرض برامج الحج لعموم المواطنين في كل المحافظات.

جاء ذلك بعد اتهام محافظ المهرة، راجح باكريت، وزير الأوقاف بمنح محافظة المهرة (50) تأشيرة من إجمالي التأشيرات الحج الإجمالية.

وقالت الوزارة إن المحافظ باكريت، تعرض للتضليل من قبل بعض وكالات الحج التي لم تحصل على تصاريح الوزارة، داعية وسائل الاعلام والمسؤولين، إلى عدم الانجرار وراء شائعات من سمتهم "السماسرة" والتي أعلنت أنها تقاضيهم في الوقت الراهن.

وكان محافظ المهرة قد اتهم وزير الأوقاف بمنح محافظة المهرة 50 تأشيرة، واصفاً قراره بالظالم .

وناشد باكريت رئيس الجمهورية بإنصاف أبناء المحافظة ووضع حد لماسماها "عمليات الاقصاء والتهميش التي لا يزال يمارسها بعض الوزراء بحق المحافظة".

وتبلغ تأشيرات الحج المخصصة لليمن نحو 25 ألف تأشيرة، توزع لوكالات الحج والسفريات المعتمدة في كل المحافظات اليمنية.