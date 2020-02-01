إلغاء 7000 حفل زفاف ..لهذا السبب

الجمعة 14 فبراير-شباط 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أدي إفلاس شركة"نواه للمناسبات" بالولايات المتحدة إلي إلغاء زفاف 7000 من العرائس والعرسان، حيث تعاقدوا معها ثم أفلست الشركة بعد ذلك.

وكانت محكمة الإفلاس قد أصدرت أمر بتوقف أعمال الشركة التي كانت تستعد لأكثر من 3500 حفل زفاف ، إلا أن الأسوأ أنه لا يوجد لدي الشركة أموال لتردها للمتعاقدين.

في سياق متصل قدمت بعض الشركات المنظمة لحفلات الزفاف في الولايات المتحدة عروض مخفضة لإقامة حفلات الزفاف بسعر مخفض تعاطفا مع المتضررين.

يذكر أنه في المجتمع الغربي يتم الاتفاق مه شركات خاصة بتجهيزات حفلات الزفاف وتكون مسئولة عن الحفل من بدايته إلي نهايته والاتفاق مع المطربين ونوع الطعام الذي يقدم بموافقة العريس والعروس و أسرهم.