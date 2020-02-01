العثور على نوع جديد من ديناصورات آكلة اللحوم وزارة الأوقاف.. تدشن موسم الحج وترد على محافظ جنوبي إلغاء 7000 حفل زفاف ..لهذا السبب الكشف لأول مرة عن لقاء جمع وفد حوثي بالرئيس ”علي ناصر“ في 2014 والأخير يشبه ”اتفاق الرياض“ باتفاق ”أوسلو“ يؤكد ”طلبت من هادي العودة والحل في اقليمين“ التفجيرات تهز مخازن أسلحة الحوثيين واللواء أمين العكيمي يتفقد الخطوط الامامية لجبهات الجوف ”العرادة“ يلتقي قيادات الأحزاب في مأرب بعد يوم من اعلانها موقف موحد منه ومن ”هادي“.. تفاصيل الاجتماع الكشف عن مخطط أماراتي لسحب البساط من تحت تركيا في سوريا الكويت تكشف عن موقفها من الحل السياسي في اليمن القضاء اللبناني يصدر توجيهاته بخصوص جثة القتيل في فيلا نانسي عجرم محققو مجلس الأمن يكشفون عن إبرام صفقات بين الحوثيين وتنظيم القاعدة.. تفاصيل دقيقة وأسماء
أدي إفلاس شركة"نواه للمناسبات" بالولايات المتحدة إلي إلغاء زفاف 7000 من العرائس والعرسان، حيث تعاقدوا معها ثم أفلست الشركة بعد ذلك.
وكانت محكمة الإفلاس قد أصدرت أمر بتوقف أعمال الشركة التي كانت تستعد لأكثر من 3500 حفل زفاف ، إلا أن الأسوأ أنه لا يوجد لدي الشركة أموال لتردها للمتعاقدين.
في سياق متصل قدمت بعض الشركات المنظمة لحفلات الزفاف في الولايات المتحدة عروض مخفضة لإقامة حفلات الزفاف بسعر مخفض تعاطفا مع المتضررين.
يذكر أنه في المجتمع الغربي يتم الاتفاق مه شركات خاصة بتجهيزات حفلات الزفاف وتكون مسئولة عن الحفل من بدايته إلي نهايته والاتفاق مع المطربين ونوع الطعام الذي يقدم بموافقة العريس والعروس و أسرهم.