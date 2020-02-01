التفجيرات تهز مخازن أسلحة الحوثيين واللواء أمين العكيمي يتفقد الخطوط الامامية لجبهات الجوف

الجمعة 14 فبراير-شباط 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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تفقد اليوم محافظ ‏محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي الخطط الامامية لجبهات المحزمات ومجزر والغيل , وذلك للاطلاع على سير العمليات العسكرية ,وتفقد أحوال المقاتلين, وخلال الزيارة أشاد اللواء العكيمي بالموقف البطولي لقوات الجيش الوطني , والنجاحات العسكرية التي تم تحقيقها خلال الأيام الماضية .

إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم الجمعة عدة غارات متفرقة استهدفت تجمع عربات قتالية للمليشيات ومخازن أسلحة تابعة للحوثيين , في اطراف جبال يام المحاذية للساقية, مما تسبب في اندلاع النيران فيها وسماع دوي الانفجارات إلى عدة كيلومترات.

وتلقت المليشيات خسائر فادحة خلال الايام الماضية , وقدرت مصادر عسكرية في حديثها لمأرب برس "أن خسائر المليشيات الحوثية تعد الأكبر منذ عدة سنوات , خاصة في جبهتي يام والعقبة والمتون.

وعلى صعيد أخر قصفت مليشيات الحوثي مديرية الخلق الآهلة بالسكان بقذائف الهاون , متسببة بحالةهلع في اوساط الأطفال والنساء , وتحتضن مديرية الخلق الاف الأسر النازحة