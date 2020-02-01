”العرادة“ يلتقي قيادات الأحزاب في مأرب بعد يوم من اعلانها موقف موحد منه ومن ”هادي“.. تفاصيل الاجتماع

الجمعة 14 فبراير-شباط 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ مأرب

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التقى محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، الجمعة 14 فبراير/شباط، بقيادات فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية بالمحافظة، بعد يوم من صدور بيان مشترك للاحزاب في مأرب، أكدت فيه الوقوف صفا واحدا خلف المحافظ، والرئيس هادي. للاطلاع على تفاصيل البيان اضغط هنا.

وفي الاحتماع، ناقش ”العرادة“ مع قيادات الاحزاب، جوانب تعزيز الشراكة بين مختلف المكونات، ودور القوى الوطنية في البناء والتنمية، وترسيخ الأمن والاستقرار في ظل ماتشهده المحافظة من حراك استثماري وخدمي ومدني في مختلف المجالات.

وأشاد المحافظ بالمواقف الوطنية لأبناء محافظة مأرب من أحزاب سياسية ومكونات اجتماعية، ووقوفهم صفاً واحداً خلف القيادة السياسية ممثلة بالرئيس هادي ، حيث مثل ذلك الموقف صخرة صلبة في وجه المشروع الإمامي منذ الوهلة الأولى لانقلاب مليشيا الحوثي المدعوم من إيران.

وثمن المحافظ العرادة مواقف الأحزاب السياسية المساندة للشرعية والجيش الوطني والأجهزة الأمنية، ودورهم البنّاء فيما تحققه المحافظة من نجاحات كبيرة جعلت منها نموذجا متميزاً في التعاون والتعايش، وباتت اليوم تشهد حركة تجارية واستثمارية وتنموية غير مسبوقة، متجاوزة كل التحديات والعراقيل التي تعترضها.

ووضع محافظ المحافظة قيادات فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية أمام مستجدات الأوضاع على الساحة المحلية والوطنية، وجهود ترسيخ الأمن والاستقرار، ورؤى وتطلعات المحافظة خلال العام الجاري 2020، بما يحسن من مستوى الخدمات الحكومية في عاصمة المحافظة والمديريات، ويتجاوز العراقيل والمشاكل خلال المرحلة الماضية.

وأعرب عن شكره للقيادة السياسية والحكومة على الاهتمام الكبير الذي يولوه بالمحافظة، مثمناً في ذات السياق الدور الكبير والإسناد الأخوي الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية للشرعية ولمحافظة مأرب في مختلف الأوضاع والظروف.

وفي اللقاء جددت قيادات الأحزاب والقوى السياسية بمحافظة مأرب تمسكها بموقفها المساند والقوي للشرعية بقيادة الرئيس هادي، ودعمهم للجيش الوطني، والأجهزة الأمنية، وكذا جهود السلطة المحلية الهادفة لتعزيز مؤسسات الدولة وتعزيز حالة الأمن والاستقرار وتسيير التنمية المنشودة في المحافظة التي باتت تحتضن اليمنيين من جميع المحافظات، وتمثل صورة مصغرة لليمن الكبير.