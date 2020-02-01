شركة النفط ترفع أسعار البنزين.. تعرف على التسعيرة الجديدة

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أكدت مصادر في شركة النفط بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، اليوم الجمعة 14 فبراير/شباط، ان الشركة رفعت من سعر البنزين، ابتداءً من اليوم.
وقالت المصادر إن الشركة بدأت اليوم الجمعة، العمل بتسعيرة جديدة لسعر البنزين، بعد إقرارها لمواجهة المصاريف الاضافية للشحن وفارق أسعار الصرف.
وبحسب المصادر فقد تم رفع سعر الجالون سعة 20 لتر من 7200 ريال الى 7600 ريال.