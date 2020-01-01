السعودية تكشف حقيقة الترتيب لعقد لقاء بين ولي العهد ونتنياهو بيان هام بشأن مصير المساعدات المقدمة لليمن وأنباء عن تراجع الحوثيين عن قرار كارثي شاهد .. اللواء العرادة يتجول مع محمد العرب في شوارع مأرب ويكشف طبيعة الوضع هناك ويتحدث عن الاصلاح تفاصيل خطيرة عن ضلوع دحلان في اغتيالات اليمن الذكرى الـ9 للثورة اليمنية: تخلٍ رسمي وتمسك شعبي موجه غلا مقبلة بأسعار المواد الغذائية باليمن والأمم المتحدة تحذر مسؤول سعودي رفيع يتحدث عن انتهاء الحرب باليمن فساد الحوثيين يحرم اليمنيين من الرعاية الصحية الحكومة اليمنية توجه هذا الطلب للمجتمع الدولي بالفيديو.. هكذا تم ضبط شحنة أسلحة إيرانية كانت مُوجهة إلى الحوثيين
قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، الخميس، إن المملكة تقف مع فلسطين بقوة ولا علاقة لنا بإسرائيل.
واكد الوزير بن فرحان أن سياسة السعودية حول القضية الفلسطينية ثابتة.
وردا على ما تردد حول الترتيب لعقد لقاء سعودي اسرائيلي قال وزير الخارجية « ليس صحيحا أن هناك خططا لعقد لقاء سعودي إسرائيلي، لافتا إلى أن علاقات الدول العربية مع إسرائيل مشروطة بحل يتفق عليه الطرفان».
إلى ذلك، أكد الوزير السعودي ترحيب المملكة بأي محاولة لحل القضية الفلسطينية.
وكانت وسائل اعلام إسرائيلية قد نقلت عن مصادر قالت إن هناك "اتصالات مكثفة تجري بين الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والسعودية من أجل عقد قمة في القاهرة".
وزعمت، إنه سيعقد خلال القمة اجتماع بين رئيس الوزراء نتنياهو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.