السعودية تكشف حقيقة الترتيب لعقد لقاء بين ولي العهد ونتنياهو

الجمعة 14 فبراير-شباط 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، الخميس، إن المملكة تقف مع فلسطين بقوة ولا علاقة لنا بإسرائيل.

واكد الوزير بن فرحان أن سياسة السعودية حول القضية الفلسطينية ثابتة.

وردا على ما تردد حول الترتيب لعقد لقاء سعودي اسرائيلي قال وزير الخارجية « ليس صحيحا أن هناك خططا لعقد لقاء سعودي إسرائيلي، لافتا إلى أن علاقات الدول العربية مع إسرائيل مشروطة بحل يتفق عليه الطرفان».

إلى ذلك، أكد الوزير السعودي ترحيب المملكة بأي محاولة لحل القضية الفلسطينية.

وكانت وسائل اعلام إسرائيلية قد نقلت عن مصادر قالت إن هناك "اتصالات مكثفة تجري بين الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والسعودية من أجل عقد قمة في القاهرة".

وزعمت، إنه سيعقد خلال القمة اجتماع بين رئيس الوزراء نتنياهو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.