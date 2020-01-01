موجه غلا مقبلة بأسعار المواد الغذائية باليمن والأمم المتحدة تحذر

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حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، يوم الخميس، من موجة حادة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية باليمن.
وذكر مكتب البرنامج في اليمن على حسابه بموقع “تويتر”، أن “هناك موجة أخرى حادة تشهدها اليمن من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الأخرى الضرورية”.
وأضاف البرنامج “تصبح هذه المواد يوماً بعد آخر خارج متناول ملايين اليمنيين”.