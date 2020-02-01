مسؤول سعودي رفيع يتحدث عن انتهاء الحرب باليمن

الجمعة 14 فبراير-شباط 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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جدد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، تأكيد بلاده أنها لم تكن تريد الحرب في اليمن.



وقال الجبير، في مؤتمر صحفي على هامش زيارته للعاصمة الرومانية بوخارست: "لم نكن نريد الحرب في اليمن، وتدخلنا لنوقف حزب الله والحوثيين، ونريد الاستقرار فقط".



وأضاف: " يجب أن تنتهي الحرب في اليمن وفق تسوية سياسية".



وأشار الجبير إلى أن المملكة العربية السعودية وفرت مساعدات بقيمة 14 مليار دولار لليمن من خلال مركز الملك سلمان ومؤسسات الأمم المتحدة.



ومطلع ديسمبر الماضي قال الجبير إن "كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن"، مشددًا أن "الحل الوحيد في اليمن سياسي".



وسبق أن أكّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش مطلع نوفمبر 2019 أنّ بلاده تتطلع إلى أن يكون للمتمردين الحوثيين دورا في مستقبل اليمن.



وكان مسؤول سعودي أعلن لوكالة فرانس برس في 6 نوفمبر أواخر العام المنصرم عن "قناة مفتوحة" بين المملكة ومتمردي اليمن منذ 2016 لدعم إحلال السلام في اليمن.



وتقاتل مليشيا الحوثي الحكومة المعترف بها دولياً وحلفائها منذ أكثر من خمس سنوات في نزاع دفع البلاد إلى حافة المجاعة مع تفاقمه في 2015 حين تدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري لوقف تمدد الحوثيين المدعومين من إيران.