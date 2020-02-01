فساد الحوثيين يحرم اليمنيين من الرعاية الصحية الحكومة اليمنية توجه هذا الطلب للمجتمع الدولي بالفيديو.. هكذا تم ضبط شحنة أسلحة إيرانية كانت مُوجهة إلى الحوثيين البحرية الأمريكية توجه ضربة موجعة «للحوثيين» رئيس العمليات الحربية:لا خيار أمام الشعب اليمني وقواته المسلحة سوى الانتصار على المليشيات المتمردة بعد ضغط الإعلام.. هذا ما فعله دراج مغربي انضم لناد إسرائيلي عادل الجبير يدافع عن صفقة القرن ويشيد ببعض تفاصيلها مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن العمل بسلسلة مخازن لقاحات التحصين في عدن سلطات الانقلاب الحوثية في صنعاء تزف نبأ سار لكافة اليمنيين جماعة الحوثي الانقلابية تعلن مصرع 6 من قياداتها.. من هم؟
طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولى ومجلس الأمن الدولى بفرض عقوبات رادعة على إيران وممارسة الضغط الكافى لوقف عمليات تهريب السلاح والخبراء للميليشيات الحوثية.
ورحب وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى - فى تصريحات أوردتها قناة " العربية الإخبارية" يوم الخميس - بإعلان القيادة المركزية الأمريكية ضبط البحرية الأمريكية سفينة أسلحة إيرانية كانت فى طريقها إلى الميليشيا الحوثية، تحمل على متنها 150 صاروخا إيرانيا من النوع المضاد للدبابات و3 صواريخ (بر-جو) إيرانية.
وجدد وزير الإعلام اليمنى، التأكيد على أن الدور الإيرانى فى اليمن واستمراره بتهريب الأسلحة وسيطرته على مفاصل القرار للميليشيات الحوثية لعب دورا رئيسيا فى التصعيد الأخير وفشل تنفيذ اتفاق السويد واستمرار نزيف الدم اليمنى وتفاقم المعاناة وإجهاض كل جهود حل الأزمة اليمنية سلميا وفقا للمرجعيات الثلاث.
وطالب المجتمع الدولى ومجلس الأمن الدولى بفرض عقوبات رادعة على نظام طهران وممارسة الضغط الكافي لوقف عمليات تهريب السلاح للميليشيات.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن بحريتها ضبطت أسلحة غير شرعية في بحر العرب، لافتة إلى أن هذه الأسلحة من أصل إيراني ويقدر أنها موجهة إلى الحوثيين في اليمن.