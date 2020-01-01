بالفيديو.. هكذا تم ضبط شحنة أسلحة إيرانية كانت مُوجهة إلى الحوثيين

الجمعة 14 فبراير-شباط 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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قالت القيادة المركزية الأمريكية، الخميس، إنها ضبطت شحنة أسلحة إيرانية في بحر العرب، مُرجحة أنها كانت "مُوجهة إلى الحوثيين في اليمن".

وأضافت القيادة المركزية، في بيان، أنه في 9 فبراير/شباط الجاري أوقفت البحرية الأمريكية على متن السفينة يو إس إس نورماندي (CG 60)، مركبًا شراعيًا واكتشفت فيه مخبأ كبيرًا للأسلحة، وذلك أثناء قيامها بعمليات الأمن البحري في منطقة عملياتها.

وبثت القيادة المركزية مقطع فيديو للحظة مهاجمة المركب، إضافة إلى صور للصواريخ، التي قالت إنها استولت عليها.

وضبطت البحرية الأمريكية على متن المركب نحو 150 صاروخًا مُضادًا للدبابات من نوع "دهلاويه" (ATGM)، وهي نسخ إيرانية من صواريخ كورنيت الروسية، بحسب البيان.

بجانب مكونات أسلحة أخرى إيرانية الصنع، منها 3 صواريخ أرض - جو، ومناظير أسلحة تصوير حراري، ومكونات إيرانية لمركبات مُسيرة جوية وسطحية، وذخائر أخرى وأجزاء أسلحة متطورة.



وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن العديد من أنظمة هذه الأسلحة مُتطابقة مع أخرى مُتقدمة استولت عليها مدمرة الصواريخ الأمريكية USS Forrest Sherman)) في بحر العرب في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأشارت القيادة المركزية إلى أن الأسلحة المضبوطة في انتظار التصرف النهائي، وأنه تمت دعوة الدول والمنظمات الدولية الشريكة لتفقد الأسلحة.