البحرية الأمريكية توجه ضربة موجعة «للحوثيين» رئيس العمليات الحربية:لا خيار أمام الشعب اليمني وقواته المسلحة سوى الانتصار على المليشيات المتمردة بعد ضغط الإعلام.. هذا ما فعله دراج مغربي انضم لناد إسرائيلي عادل الجبير يدافع عن صفقة القرن ويشيد ببعض تفاصيلها مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن العمل بسلسلة مخازن لقاحات التحصين في عدن سلطات الانقلاب الحوثية في صنعاء تزف نبأ سار لكافة اليمنيين جماعة الحوثي الانقلابية تعلن مصرع 6 من قياداتها.. من هم؟ تفاصيل عملية عسكرية واسعة ضد غزة.. مادا يخطط جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ الأحزاب السياسية في ”مأرب“ تعلن موقفا موحد من ”هادي“ و”العرادة“ ومعارك ”نهم“ وتوجه رسالة عاجلة للقيادة السعودية تفاصيل اجتماع لكبار قيادات الدولة الأربعة عقد في ”الرياض“ لاتخاذ قرار موحد بشأن معارك ”نهم“ وتعثر ”اتفاق الرياض“
قالت البحرية الأمريكية في بيان، اليوم الخميس، إنها صادرت 150 صاروخا إيرانيا كانوا على متن سفينة ببحر العرب، الأحد الماضي كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي.
وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للقيادة المركزية الأمريكية، أن "مكونات الصواريخ المصادرة في بحر العرب إيرانية التصميم".
وأضاف البيان أن "الصواريخ الـ 150 التي صودرت في بحر العرب من النوع المضاد للدبابات".
وأشار البيان إلى أن "الأسلحة المصادرة في بحر العرب تضم 3 صواريخ (بر-جو) إيرانية".
وأوضح البيان أن "الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين باليمن مما يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الذي يحظر توريد أو بيع أو نقل الأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى مليشيات الحوثي الانقلابية".
ونشرت القيادة المركزية مقطع فيديو باللونين الأبيض والأسود لما تقول إنه تفاصيل العملية التي قامت بها البحرية الأمريكية.