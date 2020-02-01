البحرية الأمريكية توجه ضربة موجعة «للحوثيين»

الخميس 13 فبراير-شباط 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قالت البحرية الأمريكية في بيان، اليوم الخميس، إنها صادرت 150 صاروخا إيرانيا كانوا على متن سفينة ببحر العرب، الأحد الماضي كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي.

وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للقيادة المركزية الأمريكية، أن "مكونات الصواريخ المصادرة في بحر العرب إيرانية التصميم".

وأضاف البيان أن "الصواريخ الـ 150 التي صودرت في بحر العرب من النوع المضاد للدبابات".

وأشار البيان إلى أن "الأسلحة المصادرة في بحر العرب تضم 3 صواريخ (بر-جو) إيرانية".

وأوضح البيان أن "الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين باليمن مما يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الذي يحظر توريد أو بيع أو نقل الأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى مليشيات الحوثي الانقلابية".

ونشرت القيادة المركزية مقطع فيديو باللونين الأبيض والأسود لما تقول إنه تفاصيل العملية التي قامت بها البحرية الأمريكية.