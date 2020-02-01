رئيس العمليات الحربية:لا خيار أمام الشعب اليمني وقواته المسلحة سوى الانتصار على المليشيات المتمردة

الخميس 13 فبراير-شباط 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد رئيس هيئة العمليات الحربية في الجيش الوطني اللواء الركن/ ناصر الذيباني اليوم الخميس أنه لا خيار أمام الشعب اليمني وقواته المسلحة غير الانتصار على مليشيات الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة.

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت"عن اللواء الذيباني قولة : " لا خيار أمام الشعب اليمني وقواته المسلحة غير النصر على مليشيات الحوثي المتمردة، التي سلبت الشعب حقوقه، وانتهكت حريته وكرامته".

وأشاد اللواء الذيباني بالتضحيات والانتصارات التي يحققها الجيش في سبيل إنهاء التمرد ، وتحرير كل شبر من أرض الوطن، مشددا على ضرورة التحلي باليقظة الدائمة والجاهزية القتالية العالية.

وحث رئيس هيئة العمليات قوات الجيش على سرعة إنجاز المهام الموكلة اليهم أولا بأول بكل ثقة واقتدار، مؤكدا أن أفراد الجيش أهل لهذه المهمة حتى استكمال تحرير اليمن أرضا وإنسانا واستعادة الدولة ومؤسساتها."