البحرية الأمريكية توجه ضربة موجعة «للحوثيين» رئيس العمليات الحربية:لا خيار أمام الشعب اليمني وقواته المسلحة سوى الانتصار على المليشيات المتمردة بعد ضغط الإعلام.. هذا ما فعله دراج مغربي انضم لناد إسرائيلي عادل الجبير يدافع عن صفقة القرن ويشيد ببعض تفاصيلها مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن العمل بسلسلة مخازن لقاحات التحصين في عدن سلطات الانقلاب الحوثية في صنعاء تزف نبأ سار لكافة اليمنيين جماعة الحوثي الانقلابية تعلن مصرع 6 من قياداتها.. من هم؟ تفاصيل عملية عسكرية واسعة ضد غزة.. مادا يخطط جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ الأحزاب السياسية في ”مأرب“ تعلن موقفا موحد من ”هادي“ و”العرادة“ ومعارك ”نهم“ وتوجه رسالة عاجلة للقيادة السعودية تفاصيل اجتماع لكبار قيادات الدولة الأربعة عقد في ”الرياض“ لاتخاذ قرار موحد بشأن معارك ”نهم“ وتعثر ”اتفاق الرياض“
أكد رئيس هيئة العمليات الحربية في الجيش الوطني اللواء الركن/ ناصر الذيباني اليوم الخميس أنه لا خيار أمام الشعب اليمني وقواته المسلحة غير الانتصار على مليشيات الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة.
ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت"عن اللواء الذيباني قولة : " لا خيار أمام الشعب اليمني وقواته المسلحة غير النصر على مليشيات الحوثي المتمردة، التي سلبت الشعب حقوقه، وانتهكت حريته وكرامته".
وأشاد اللواء الذيباني بالتضحيات والانتصارات التي يحققها الجيش في سبيل إنهاء التمرد ، وتحرير كل شبر من أرض الوطن، مشددا على ضرورة التحلي باليقظة الدائمة والجاهزية القتالية العالية.
وحث رئيس هيئة العمليات قوات الجيش على سرعة إنجاز المهام الموكلة اليهم أولا بأول بكل ثقة واقتدار، مؤكدا أن أفراد الجيش أهل لهذه المهمة حتى استكمال تحرير اليمن أرضا وإنسانا واستعادة الدولة ومؤسساتها."