بعد ضغط الإعلام.. هذا ما فعله دراج مغربي انضم لناد إسرائيلي

الخميس 13 فبراير-شباط 2020 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

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مهدي شكري دراج مغربي قرر الانضمام لفريق إسرائيلي بعدما شعر بخذلان المسؤولين المغاربة، لكن سرعان ما تدوالت وسائل الاعلام المحلية والعالمية هذا الخبر حتى تراجع عن قراره.

. ووفقا لوسائل إعلام فرنسية فإن الدراج المغربي تراجع عن فكرة الاحتراف في فريقٍ للكيان الصهيوني، مع تغيير وجهته صوب فرنسا، حيث قرر الانضمام إلى نادي "بيزونتين"المنافس في المسابقات المحلية. وأكد موقع "be-celt" الفرنسي المتخصّص أن الدرّاج البالغ 23 سنة قدّم استقالته من نادي "ستارتاب ناسيون" الصهيوني بعد أيام قليلة من انضمامه إليه،.

وجاءت استقالته لـ"أسباب عائلية" حسب ذات المصدر. وقال عنه باسكال أورلاندي، مدير النادي الفرنسي: "مهدي شكرى واحد من المواهب الإفريقية في سباقات الدراجات الهوائية. نحن سعداء بتواجده معنا. سنتيح له الفرصة للوصول إلى قمة الاحتراف في بيئة هادئة".