عادل الجبير يدافع عن صفقة القرن ويشيد ببعض تفاصيلها

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قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن هناك "عناصر إيجابية في خطة ترمب للسلام،" صفقة القرن " ويمكن أن تكون أساساً للتفاوض".
وأضاف، في مؤتمر صحفي على هامش زيارته للعاصمة الرومانية بوخارست، أنه "بالنسبة لإسرائيل، فإن لدينا مبادرة السلام العربية، والفلسطينيون يعتقدون أن خطة ترامب غير مناسبة لهم، ونحن لا نستطيع التفاوض بدلا عنهم، وعلينا دعمهم".
وعلى صعيد حصار قطر قال الجبير: "لا نريد لقطر أن تعاني، وإذا غيروا سلوكهم، فإن ذلك سيفضي إلى مصالحة، ومن الضروري تقوية قوات درع الخليج من خلال التعاون مع الحلفاء".
وتابع: "سياستنا هي عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، ونقول لقطر نحن جيران وننحدر من أسر واحدة مع الإمارات والبحرين"، مضيفا "لماذا تدعمون الإخوان المسلمين، الحركة الإرهابية التي تريد الإطاحة بكل دول المنطقة؟ لديكم الكثير من المال استمتعوا بموقعكم". وقال الجبير: "إذا غيرتم سلوككم فسوف يفضي ذلك للمصالحة".