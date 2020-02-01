مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن العمل بسلسلة مخازن لقاحات التحصين في عدن

الخميس 13 فبراير-شباط 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ عدن

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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عدن، أمس الاربعاء، العمل بسلسلة مخازن تخزين لقاحات التحصين بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).



وأشاد مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن صالح الذيباني بافتتاح سلسلة ثلاجات التبريد المركزية للقاحات التحصين والتي ستستقبل وتخزن اللقاحات ليتم توزيعها لكل المحافظات.

وأوضح الذيباني أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود المركز الداعم للقطاع الصحي لتحسين خدمات برامج التحصين في اليمن.

وأكد وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي أهمية سلسلة المخازن في حفظ اللقاحات من التلف وتخزينها بما يتناسب وكفاءة ما تحتويها حتى تتمكن الجهات ذات الاختصاص من توزيعها على مختلف المحافظات اليمنية.

وأشاد الوليدي بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة الداعمة للقطاع الصحي في اليمن.