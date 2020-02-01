آخر الاخبار

بعد ضغط الإعلام.. هذا ما فعله دراج مغربي انضم لناد إسرائيلي عادل الجبير يدافع عن صفقة القرن ويشيد ببعض تفاصيلها مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن العمل بسلسلة مخازن لقاحات التحصين في عدن سلطات الانقلاب الحوثية في صنعاء تزف نبأ سار لكافة اليمنيين جماعة الحوثي الانقلابية تعلن مصرع 6 من قياداتها.. من هم؟ تفاصيل عملية عسكرية واسعة ضد غزة.. مادا يخطط جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ الأحزاب السياسية في ”مأرب“ تعلن موقفا موحد من ”هادي“ و”العرادة“ ومعارك ”نهم“ وتوجه رسالة عاجلة للقيادة السعودية تفاصيل اجتماع لكبار قيادات الدولة الأربعة عقد في ”الرياض“ لاتخاذ قرار موحد بشأن معارك ”نهم“ وتعثر ”اتفاق الرياض“ معارك عنفية في محافظة الجوف.. تفاصيل المشهد الحربي لمعارك يام والعقبة تفاصيل اجتماع رفيع المستوى لقيادات الدولة برئاسة هادي

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن العمل بسلسلة مخازن لقاحات التحصين في عدن

الخميس 13 فبراير-شباط 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ عدن
عدد القراءات 223

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عدن، أمس الاربعاء، العمل بسلسلة مخازن تخزين لقاحات التحصين بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

وأشاد مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن صالح الذيباني بافتتاح سلسلة ثلاجات التبريد المركزية للقاحات التحصين والتي ستستقبل وتخزن اللقاحات ليتم توزيعها لكل المحافظات.

وأوضح الذيباني أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود المركز الداعم للقطاع الصحي لتحسين خدمات برامج التحصين في اليمن.

وأكد وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي أهمية سلسلة المخازن في حفظ اللقاحات من التلف وتخزينها بما يتناسب وكفاءة ما تحتويها حتى تتمكن الجهات ذات الاختصاص من توزيعها على مختلف المحافظات اليمنية.

وأشاد الوليدي بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة الداعمة للقطاع الصحي في اليمن.

إقراء أيضاً
زواج بقرار جمهوري ينشر في الجريدة الرسمية
لقاء بين مساعد المشرف العام لمركز الملك سلمان ومسؤولة اممية يناقش دعم اليمن
مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم معدات طبية لخمس محافظات يمنية
مشاريع سعودية في صنعاء والحديدة
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 900 سلة غذائية في ”الضالع“
الجوف :الشؤون الاجتماعية تقر خطتها للعام 2020 ومكتب الضرائب يدشن توزيع الاقرارات
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة مجتمع مدني

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس