سلطات الانقلاب الحوثية في صنعاء تزف نبأ سار لكافة اليمنيين

الخميس 13 فبراير-شباط 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلن مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الخاضعة للانقلابيين الحوثيين في صنعاء، اليوم الخميس 13 فبراير/شباط، عودة خدمة الإنترنت إلى طبيعتها بشكل كامل.

ونقلت وكالة ”سبأ“ بنسختها الحوثية، عن المصدر قوله أن الفرق الفنية انتهت من انجاز المراحل الأولى لعمليات إصلاح الكابل (فالكون).

وثمن المصدر "الجهود الكبيرة والمهنية العالية لشركة (تيليمن) والمؤسسة العامة للاتصالات في سبيل إعادة خدمات الإنترنت إلى طبيعتها".

وكانت الشبكة قد خرجت عن الخدمة بنسبة 80% منذ التاسع من يناير الماضي، وذلك بعد أن تعرض الكابل البحري للقطع بقناة السويس، حسب بيان سابق لشركة تيليمن.