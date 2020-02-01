مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن العمل بسلسلة مخازن لقاحات التحصين في عدن سلطات الانقلاب الحوثية في صنعاء تزف نبأ سار لكافة اليمنيين جماعة الحوثي الانقلابية تعلن مصرع 6 من قياداتها.. من هم؟ تفاصيل عملية عسكرية واسعة ضد غزة.. مادا يخطط جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ الأحزاب السياسية في ”مأرب“ تعلن موقفا موحد من ”هادي“ و”العرادة“ ومعارك ”نهم“ وتوجه رسالة عاجلة للقيادة السعودية تفاصيل اجتماع لكبار قيادات الدولة الأربعة عقد في ”الرياض“ لاتخاذ قرار موحد بشأن معارك ”نهم“ وتعثر ”اتفاق الرياض“ معارك عنفية في محافظة الجوف.. تفاصيل المشهد الحربي لمعارك يام والعقبة تفاصيل اجتماع رفيع المستوى لقيادات الدولة برئاسة هادي تحركات من مكة لإعطاء حجاج اليمن أولوية في استخراج الجوازات ومطالب بتوفيرها في كل مناطق الشرعية زواج بقرار جمهوري ينشر في الجريدة الرسمية
اعترفت جماعة الحوثي الانقلابية، بمقتل 6 من قياداتها الميدانيين في معارك مع قوات حكومية بعدد من جبهات البلاد.
ونشرت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للجماعة، خلال اليومين الماضيين، أخبارا تضمنت تشييع جنازات قيادات حوثية.
وقالت الوكالة إنه تم في صنعاء، الأربعاء، تشييع جثامين كلا من العقيد "عبداللطيف صالح الغفري"، والعقيد "معين عبدالله مرعي"، والعقيد "عبدالبديع عبدالرب الحوثي"، والعقيد "علي يحيى الوجيه".
وتابعت الوكالة أنه تم في العاصمة صنعاء، الثلاثاء، تشييع جثامين كلا من العميد "يحيى عبدالجبار حسن جحدان"، والعميد "عبدالله محمد حنش".
ولم تذكر الوكالة الأماكن التي قتلوا فيها، لكن من المرجح أنهم قتلوا في جبهات نهم شرق صنعاء ومحافظة الجوف.
وتكبدت ميليشيا الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في صفوفها في المعارك التي تشهدها جبهات مأرب والجوف وصنعاء وتعز والبيضاء.