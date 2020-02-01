جماعة الحوثي الانقلابية تعلن مصرع 6 من قياداتها.. من هم؟

الخميس 13 فبراير-شباط 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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اعترفت جماعة الحوثي الانقلابية، بمقتل 6 من قياداتها الميدانيين في معارك مع قوات حكومية بعدد من جبهات البلاد.

ونشرت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للجماعة، خلال اليومين الماضيين، أخبارا تضمنت تشييع جنازات قيادات حوثية.

وقالت الوكالة إنه تم في صنعاء، الأربعاء، تشييع جثامين كلا من العقيد "عبداللطيف صالح الغفري"، والعقيد "معين عبدالله مرعي"، والعقيد "عبدالبديع عبدالرب الحوثي"، والعقيد "علي يحيى الوجيه".

وتابعت الوكالة أنه تم في العاصمة صنعاء، الثلاثاء، تشييع جثامين كلا من العميد "يحيى عبدالجبار حسن جحدان"، والعميد "عبدالله محمد حنش".

ولم تذكر الوكالة الأماكن التي قتلوا فيها، لكن من المرجح أنهم قتلوا في جبهات نهم شرق صنعاء ومحافظة الجوف.

وتكبدت ميليشيا الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في صفوفها في المعارك التي تشهدها جبهات مأرب والجوف وصنعاء وتعز والبيضاء.