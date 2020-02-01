تفاصيل اجتماع لكبار قيادات الدولة الأربعة عقد في ”الرياض“ لاتخاذ قرار موحد بشأن معارك ”نهم“ وتعثر ”اتفاق الرياض“

الخميس 13 فبراير-شباط 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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عقد الرئيس عبدربه منصور هادي، صباح اليوم الخميس 13 فبراير/شباط، اجتماعا ضم نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ومدير مكتب الرئاسة الدكتور عبدالله العليمي.

ويأتي هذا اللقاء بالتزامن مع تطورات كبيرة حدثت خلال الأيام الماضية، حيث اشتدت وتيرة المعارك في عدد من جبهات القتال، وأهمها نهم والجوف ومأرب، كما تعثر تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة وما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، الموالي للامارات، برعاية سعودية.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية ”سبأ“، فقد تناول اللقاء جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن الوطني وعلى مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية ومسار الجبهات وافاق السلام وسبل إنجاح اتفاق الرياض برعاية المملكة العربية السعودية.

وأشاد الرئيس ببسالة وتضحيات حماة الوطن الذين يقدمون الدماء ويصنعون المأثر للانتصار للوطن ولعزة ورفعة شعبنا في مواجهة قوى التمرد والظلام من المليشيات الحوثية الايرانية.

وشدد على أهمية توحيد الصفوف والإمكانات في معركة الوجود والمصير للانتصار لأهداف الثورة اليمنية والحفاظ على مكتسبات الوطن وثوابته.

وقال الرئيس " هناك العديد من التحديات الماثلة التي لا تقل أهمية عن التحديات الميدانية والمتجسدة في إطار بناء الدولة وتعزيز وتفعيل مؤسساتها وتنمية الموارد حاثاً الجميع الى مزيد من العمل والجهود المشتركة لبلورة الرؤى الكفيلة بتعزيز المسار وتجاوز الصعوبات والتحديات".

وفي الاجتماع قدم نائب رئيس الجمهورية تقريراً موجزاً لخص الموقف العام لمختلف الجبهات وخطوط التماس في عدد من الجبهات والمناطق ومنها مارب والجوف وغيرها، منوها ببسالة وتضحيات الجيش الوطني والمقاومة الباسلة وابنا الوطن الشرفاء في مواجهة قوى التمرد والانقلاب وكسر نواياها اطماعها في تلك الجبهات وتحقيق انتصارات وملاحم بطوليه لحماة الوطن.

الى ذلك، قدم رئيس الوزراء تقريرا موجزاً عن جهود الحكومة وعملها الميداني خلال الفترة الماضية فِي العاصمة المؤقتة عدن ومختلف المحافظات المحررة لتقديم عددا من الاحتياجات الخدمية لمصلحة المواطن وتامين صرف المعاشات في المحافظات المحررة والتي لازالت تقع تحت سيطرة الانقلابيين.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز الموارد ومشاركة الجهود من قبل الجميع.