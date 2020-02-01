معارك عنفية في محافظة الجوف.. تفاصيل المشهد الحربي لمعارك يام والعقبة

الخميس 13 فبراير-شباط 2020 الساعة 06 مساءً / مارب برس - مارب

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افشل الجيش الوطني بمحافظة الجوف كل التحركات الحوثية في عدة جبهات، مكبدا في ذات الوقت المليشيات الحوثية خسائر بشرية كبيرة خلال الايام الماضية.

إلى ذاك اشتدت المعارك خلال الساعات الماضية بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي في جبال المقاطع المحاذية لجبال يام جنوب مديرية الغيل غربي الجوف .

وأشارت المصادر أن مدفعية الجيش وطيران التحالف استهدفا آليات عسكرية ومواقع تابعة للمليشيا في ذات الجبهة..

وعلي ذات السياق قالت مصادر عسكرية ان معارك عنيفة اندلعت بين الجيش الوطني والمليشيا في جبهة العقبة شمال شرقي الجوف،وأكدت المصادر أن قوات الجيش أحبطت هجوم المليشيا بعد اشتداد المواجهات لساعات طويلة في الجبهة.