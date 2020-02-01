تفاصيل اجتماع رفيع المستوى لقيادات الدولة برئاسة هادي

الخميس 13 فبراير-شباط 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- سبأ

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عقد الرئيس عبدربه منصور هادي ،اليوم الخميس في الرياض، اجتماعا ضم نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.

وتناول اللقاء جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن الوطني وعلى مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية ومسار الجبهات وافاق السلام وسبل إنجاح اتفاق الرياض برعاية المملكة العربية السعودية.

وأشاد الرئيس ببسالة وتضحيات حماة الوطن الذين يقدمون الدماء ويصنعون المأثر للانتصار للوطن ولعزة ورفعة شعبنا في مواجهة قوى التمرد والظلام من المليشيا الحوثية المدعومة من إيران ،طبقا لوكالة سبأ.

وشدد على أهمية توحيد الصفوف والإمكانات في معركة الوجود والمصير للانتصار لأهداف الثورة اليمنية والحفاظ على مكتسبات الوطن وثوابته.

وقال الرئيس " هناك العديد من التحديات الماثلة التي لا تقل أهمية عن التحديات الميدانية والمتجسدة في إطار بناء الدولة وتعزيز وتفعيل مؤسساتها وتنمية الموارد حاثاً الجميع الى مزيد من العمل والجهود المشتركة لبلورة الرؤى الكفيلة بتعزيز المسار وتجاوز الصعوبات والتحديات".. مشيداً بالمواقف الأخوية والدعم السخي الذي يقدمه الاشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية السند والعون لليمن وطن ومجتمعا.

وفي الاجتماع قدم نائب رئيس الجمهورية تقريراً موجزاً لخص الموقف العام لمختلف الجبهات وخطوط التماس في عدد من الجبهات والمناطق ومنها مأرب والجوف وغيرها لافتاً الى بسالة وتضحيات الجيش والمقاومة الباسلة وأبناء الوطن الشرفاء في مواجهة قوى التمرد والانقلاب وكسر نواياها اطماعها في تلك الجبهات وتحقيق انتصارات وملاحم بطوليه لحماة الوطن.

الى ذلك قدم رئيس الوزراء تقريرا موجزاً عن جهود الحكومة وعملها الميداني خلال الفترة الماضية فِي العاصمة المؤقتة عدن ومختلف المحافظات المحررة لتقديم عددا من الاحتياجات الخدمية لمصلحة المواطن وتامين صرف المعاشات في المحافظات المحررة والتي لازالت تقع تحت سيطرة الانقلابيين.. لافتاً الى أهمية تعزيز الموارد ومشاركة الجهود من قبل الجميع.