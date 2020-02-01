زواج بقرار جمهوري ينشر في الجريدة الرسمية

الخميس 13 فبراير-شباط 2020 الساعة 05 مساءً / مارب برس - مارب

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نشرت الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم الخميس 13 فبراير، قرارا جهموريا بالموافقة على زواج السكرتير الأول التجاري من جزائرية.

وجاء في قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 55 لسنة 2020، بالإذن لـ محمد حسانين محمد إسماعيل السكرتير الأول التجاري بالتمثيل التجاري، بالزواج من آمال محمد الوناس هيسوم المتمتعة بجنسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية