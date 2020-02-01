زواج بقرار جمهوري ينشر في الجريدة الرسمية السعودية توجه تهديدا جديدا لإيران السعودية تشن هجوماً حادا على تركيا وتتهمها بدعم مليشيات في ثلاث دول عربية الشرعية تحذر من «قرار خطير» سيضر المواطنين وتحمل الحوثيين كامل المسئولية الحوثيون يعترفون بمقتل 6 من القيادات الميدانية يحملون رتبا عسكرية وينشرون اسمائهم حادثة تفجير المدمرة الأمريكية «كول» التي وقعت بميناء عدن تعود للواجهة إنجاز المراحل الأولى من اصلاح الكابل البحري وبيان مرتقب من تيليمن فترات النوم المناسبة لكل الأعمار الانسحاب الإماراتي من اليمن.. خروج الرأس وبقاء الذراع أكبر عملية إغاثة دولية توشك على الانهيار في اليمن
نشرت الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم الخميس 13 فبراير، قرارا جهموريا بالموافقة على زواج السكرتير الأول التجاري من جزائرية.
وجاء في قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 55 لسنة 2020، بالإذن لـ محمد حسانين محمد إسماعيل السكرتير الأول التجاري بالتمثيل التجاري، بالزواج من آمال محمد الوناس هيسوم المتمتعة بجنسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية