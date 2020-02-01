آخر الاخبار

زواج بقرار جمهوري ينشر في الجريدة الرسمية السعودية توجه تهديدا جديدا لإيران السعودية تشن هجوماً حادا على تركيا وتتهمها بدعم مليشيات في ثلاث دول عربية الشرعية تحذر من «قرار خطير» سيضر المواطنين وتحمل الحوثيين كامل المسئولية الحوثيون يعترفون بمقتل 6 من القيادات الميدانية يحملون رتبا عسكرية وينشرون اسمائهم حادثة تفجير المدمرة الأمريكية «كول» التي وقعت بميناء عدن تعود للواجهة إنجاز المراحل الأولى من اصلاح الكابل البحري وبيان مرتقب من تيليمن فترات النوم المناسبة لكل الأعمار الانسحاب الإماراتي من اليمن.. خروج الرأس وبقاء الذراع أكبر عملية إغاثة دولية توشك على الانهيار في اليمن

زواج بقرار جمهوري ينشر في الجريدة الرسمية

الخميس 13 فبراير-شباط 2020 الساعة 05 مساءً / مارب برس - مارب
عدد القراءات 710

نشرت الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم الخميس 13 فبراير، قرارا جهموريا بالموافقة على زواج السكرتير الأول التجاري من جزائرية.

وجاء في قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 55 لسنة 2020، بالإذن لـ محمد حسانين محمد إسماعيل السكرتير الأول التجاري بالتمثيل التجاري، بالزواج من آمال محمد الوناس هيسوم المتمتعة بجنسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

إقراء أيضاً
لقاء بين مساعد المشرف العام لمركز الملك سلمان ومسؤولة اممية يناقش دعم اليمن
مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم معدات طبية لخمس محافظات يمنية
مشاريع سعودية في صنعاء والحديدة
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 900 سلة غذائية في ”الضالع“
الجوف :الشؤون الاجتماعية تقر خطتها للعام 2020 ومكتب الضرائب يدشن توزيع الاقرارات
إصابة 45شخص بفيروس غامض في الصين والباحثون يشككون
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة مجتمع مدني

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس