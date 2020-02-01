السعودية توجه تهديدا جديدا لإيران

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هدد عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، إيران أن لم تتخلَ عن سياساتها تجاه المملكة العربية السعودية.
وقال الجبير، في مؤتمر صحفي على هامش زيارته للعاصمة الرومانية بوخارست للقاء بعض المسئولين هناك، اليوم الخميس: "إذا لم تتخلَ إيران عن مبدأ تصدير الثورة الراسخ في دستورها وتقبل بمبدأ سيادة الدول فمن المحال أن نتعامل معها".
وأضاف: "على إيران القبول بمبدأ سيادة الدول، وإذا لم تتخل عن مبدأ تصدير الثورة الراسخ في دستورها، وتتبع مبادئ القانون الدولي، من المحال أن نتعامل مع إيران".