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السعودية تشن هجوماً حادا على تركيا وتتهمها بدعم مليشيات في ثلاث دول عربية

الخميس 13 فبراير-شباط 2020 الساعة 04 مساءً / مارب برس - مارب
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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن المملكة تعارض توغل تركيا في سوريا، ودعمها للميليشيات المتطرفة في ليبيا والصومال.

وأكد الجبير، في مؤتمر صحفي، على هامش زيارته للعاصمة الرومانية بوخارست، للقاء مسؤولين هناك، اليوم الخميس: "نحن نعارض توغل تركيا في سوريا، ونعارض دعم تركيا للمليشيات في الصومال وسوريا وليبيا".

وأبدى قلق بلاده من انتقال المقاتلين الأجانب من ​سوريا​ إلى ​ليبيا​ وسيكون هناك تبعات على أوروبا، مشيرا إلى أن "السعودية لا تميل إلى طرف على حساب آخر في الصراع الليبي وأبلغنا حفتر والسراج ضرورة التوصل إلى حل سياسي".

وبشأن اليمن، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي: "لم نكن نريد الحرب في اليمن، وتدخلنا لنوقف حزب الله والحوثيين، ونريد الاستقرار فقط".

وأعلن أن ​المملكة العربية السعودية​ وفرت ​مساعدات​ بقيمة 14 مليار ​دولار​ لليمن من خلال مركز الملك سلمان ومؤسسات ​الأمم المتحدة، مؤكدا أنه يجب أن تنتهي حرب ​اليمن​ وفق تسوية سياسية.

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