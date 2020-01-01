الشرعية تحذر من «قرار خطير» سيضر المواطنين وتحمل الحوثيين كامل المسئولية

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حمل وزير الاعلام معمر الارياني المليشيا الحوثية المدعومة ايرانياً،كامل المسؤولية عن إعلان عدد من الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة وقف برامج الاغاثة في مناطق سيطرتها.
وحذر الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) من الانعكاسات الخطيرة لهذا القرار على الأوضاع الاقتصادية والصحية والإنسانية السيئة للمواطنين في مناطق سيطرتها جراء الحرب التي فجرتها المليشيا الحوثية وعلى ملايين المحتاجين الذين هم بأمس الحاجة لتلك المساعدات.
واوضح وزير الاعلام، بان اعلان وعزم عدد من الدول المانحة والامم المتحدة والمنظمات الاغاثية وقف وتخفيض حجم عملياتها في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية يأتي نتيجة طبيعية لممارسات المليشيا من نهب وسلب وبيع ومصادرة المساعدات الانسانية وعرقلتها لجهود تلك المنظمات والتي وصلت حد اعتقال وطرد موظفين.
واشار الارياني الى ان ممارسات المليشيا الحوثية التي قادت لاتخاذ هذا القرار تؤكد عدم اكتراثها بالأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرتها وانتهاجها سياسة الإذلال والافقار والتجويع بحق المواطنين، فضلا عن استثمار الملف الانساني للتربح والمزايدة السياسية والاعلامية امام الراي العام المحلي والدولي.
وجدد وزير الاعلام الدعوة للاصدقاء في الدول المانحة والمنظمات والهيئات العاملة في مجال الاغاثة الإنسانية للتنسيق مع الحكومة الشرعية لدراسة آلية لتقديم المساعدات للمستحقين في باقي مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، وعدم البقاء رهينة إملاءات وضغوط وابتزاز المليشيا على حساب ملايين المحتاجين.